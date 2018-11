Carreta explode durante remoção na BR-262, em MG

Segundo os bombeiros, durante a manobra de içamento de um dos tanques ocorreu a explosão, que provocou a morte de Marcelo Fontes Noronha, de 27 anos, e deixou Adriano Martins, de 32 anos, gravemente ferido, que foi levado para o pronto-socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

De acordo com a PRF, a carreta tombou na quarta-feira, por volta das 8 horas, após sair da pista. Ainda não há informação sobre o que teria causado o acidente. O motorista ficou ferido. Por conta do acidente, a rodovia continuava interditada nos dois sentidos por volta das 16h30 de hoje, sem previsão para a liberação. Os veículos usam o desvio por dentro da cidade de Betim, mas ainda havia congestionamento no local.