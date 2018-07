Carreta gigante passa pelas ruas da capital paulista Uma carreta superdimensionada, carregada com uma turbina de 512 toneladas, começou a cruzar a cidade de São Paulo na noite desta segunda-feira. O trajeto, que teve início às 23h na avenida Alexandre Colares, na vila Jaraguá, zona norte de São Paulo, terminará por volta das 6h na avenida Cupecê, divisa com Diadema. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a carreta tem 6,50 m de largura, 114 m de comprimento e 5,70 m de altura (com o transformador). Uma operação especial foi montada para o transporte do equipamento. O trajeto programado para a carreta é o seguinte: Avenida Alexandre Colares; Ponte Atílio Fontana; avenidas Ernesto Igel, Embaixador Macedo Soares (pela contramão) e Gastão Vidigal; Praça Apecatu; avenidas Professor Fonseca Rodrigues, Pedroso de Morais, Brigadeiro Faria Lima e Juscelino Kubitschek; marginal Pinheiros (contramão sob a ponte Engenheiro Ary Torres) para voltar às avenidas Luís Carlos Berrini, Doutor Chucri Zaidan, Roque Petroni Junior, Professor Vicente Rao, Vereador João de Luca e Cupecê.