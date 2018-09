Carreta invade contramão, bate e motorista morre em Minas

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na altura do quilômetro 311 da BR-262, na região da cidade de Luz, em Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira, 19. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu por volta das 4h30, quando o motorista de uma carreta invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão que transportava porcos. Giovani Melo da Silva, de 37 anos, motorista da carreta, morreu na hora. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Bom Despacho. Já o condutor do outro veículo, José Wilson da Costa, de 47 anos, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital de Luz com ferimentos graves.