Carreta parada restringe tráfego na Tamoios Uma carreta que teve os pneus incendiados às 5h15 desta manhã de sábado, 18, restringe o tráfego de veículos pela rodovia dos Tamoios (SP-99), em Paraibuna, região do Vale do Paraíba. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a carreta está parada no quilômetro 34, obrigando os veículos a utilizar o acostamento no sentido litoral norte e as faixas da pista sul no sentido São José dos Campos.