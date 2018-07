Carreta pega fogo e rodovia é interditada em São Paulo A rodovia Cônego Domenico Rangoni, conhecida como Piaçaguera-Guarujá, foi totalmente interditada por volta das 10 horas, na altura do km 270 (sentido Cubatão), devido a um incêndio em uma carreta. Segundo a concessionária Ecovias, o fogo foi controlado pelos bombeiros e não houve vítimas neste incidente. Por conta do fogo, o congestionamento chegava a dois quilômetros às 10h30, segundo a Ecovias. Ainda se acordo com a concessionária, o motorista encontrava lentidão na chegada à capital pela via Anchieta, entre os quilômetros 13 e 10, devido ao excesso de veículos. O tráfego estava normal no restante do Sistema Anchieta-Imigrantes, sem registros de acidentes ou pontos de parada. A pista sul da via Anchieta (sentido litoral) está interditada para obras. A operação é 5X3, com descida ao litoral feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para ir à capital, o motorista usa a pista norte da rodovia dos Imigrantes