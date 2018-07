Carreta pega fogo na Raposo Tavares, em Sorocaba-SP Uma carreta pegou fogo no fim da tarde desta segunda-feira, na altura do quilômetro 95 da Rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Não houve feridos. De acordo com a concessionária Viaoeste, duas faixas da via ficaram interditadas das 18h às 19h50. Nesse período, o motorista enfrentou lentidão.