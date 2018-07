Carreta pendurada em ponte interdita rodovia em SP

PRESIDENTE PRUDENTE- A ponte sobre o Rio Itararé, na divisa entre São Paulo e Paraná, está interditada desde sexta-feira, 21, quando uma carreta se acidentou no local. A carreta, do tipo bi-trem, está pendurada na ponte e só não caiu no rio porque a segunda carroceria mantém a estabilidade do caminhão, segundo a Polícia Rodoviária de Assis.

A ponte é uma continuação da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249) no município paulista de Fartura. Com placa de Ponta Grossa, o caminhão estava vazio e o motorista escapou ileso após bater no guard-rail.

Segundo a Polícia Rodoviária, a ponte somente será liberada ao trânsito na quinta-feira. O DER vai levar um guindaste de grande porte para retirar a carreta. Enquanto isso, os motoristas que passam pela região têm duas opções de desvio. Quem vai de São Paulo para o norte do Paraná pode passar pela Rodovia João Mellão (SP-255). Já no sentido contrário, Paraná/São Paulo, a opção é a Rodovia Fause Mansur (SP-276), que dá acesso a Chavantes, em São Paulo.