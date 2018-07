Carreta quebrada provoca 3 km de lentidão na Anchieta Uma carreta quebrada provocava 3 quilômetros de lentidão na Rodovia Anchieta, sentido litoral paulista, entre os quilômetros 48 e 51, segundo informações da Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. O sistema continua operando no esquema 5x5, no qual a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para chegar à capital, os motoristas utilizam as pistas norte das duas rodovias. Na última hora, 2.309 veículos subiram a serra em direção à capital. Pela direção contrária, passaram 2.166 veículos.