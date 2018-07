Carreta quebrada provoca lentidão na Rodovia Anchieta

O motorista que trafegava pela Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, por volta das 12h15 desta sexta-feira, 3, enfrentava lentidão entre os quilômetros 56 e 52, devido a uma carreta quebrada na altura do quilômetro 52. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o veículo ocupava a faixa da direita da via, complicando o trânsito nas proximidades do local. No restante do sistema, o tráfego era normal, sem registros de acidentes ou outros pontos de parada. A operação é 5 por 5, com descida ao litoral feita pelas pistas sul das rodovias Imigrantes e Anchieta. Para chegar à capital, o motorista usa as pistas norte das duas rodovias.