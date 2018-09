Carreta-tanque tomba em avenida na zona oeste de SP

Duas faixas de rolamento da avenida Eliseu de Almeida estão interditadas desde as 3h30 desta madrugada no sentido Butantã/Morumbi na esquina com a avenida Deputado Jacob Sveibil, no Jardim Caxingui, região do Butantã, zona oeste da capital paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no local uma carreta-tanque, da Petrobras, de 40 toneladas, tombou após o cilindro, que estava vazio, se desprender do engate, levando consigo todo o veículo. Ninguém ficou ferido. Mesmo estando vazio, o cilindro dará trabalho à CET para ser retirado, pois será necessário um guindaste. O trânsito só não deve ficar caótico na região, mesmo que a CET não retire o cilindro do local antes das 6h30, pois, além de haver algumas faixas liberadas para o tráfego, pela manhã o movimento de veículos na avenida Eliseu de Almeida é maior no sentido Butantã, contrário ao do acidente.