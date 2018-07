Carreta tomba, bloqueia Anchieta e mata motorista Uma carreta-tanque biarticulada, carregada com álcool, tombou e pegou fogo no início da madrugada desta terça-feira na pista sul (de descida), da Rodovia Anchieta no quilômetro 47, limite entre as cidades de São Bernardo do Campo, no ABC, e Cubatão, Baixada Santista.