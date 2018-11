Carreta tomba e bloqueia desvio na rodovia Fernão Dias

Por volta das 14 horas de segunda-feira, 19, uma carreta transportando compensados de madeira tombou na altura do km 16,5, da avenida já em Mairiporã. Houve queda de carga e derramamento de óleo na pista. Um guincho da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e policiais rodoviários federais foram para o local.

Às 5h30 a pista já estava limpa e a carga havia sido transferida para outra carreta, mas o veículo não havia sido retirado da rodovia. O bloqueio ainda não causa lentidão na Fernão Dias, mas a empresa pede ao motorista que evite trafegar no trecho. Motoristas que chegam ao local e conhecem caminhos alternativos fazem o desvio pelo bairro do Jaçanã.

Outras alternativas - Os motoristas podem continuar a viagem por avenidas da zona norte, como a Coronel Sezefredo Fagundes, Estrada Santa Inês e Estrada da Roseira. A rodovia Fernão Dias poderá ser acessada novamente em Mairiporã, na região metropolitana. Quem acessa a Fernão depois do km 86 em diante pode seguir apenas até o km 79, onde há novo bloqueio, com desvio para a Avenida Coronel Sezefredo Fagundes. Já veículos pesados, como caminhões e carretas, devem optar pelas rodovias Anhanguera, Presidente Dutra ou Ayrton Senna para chegar à Rodovia Dom Pedro I, que cruza com a Fernão Dias em Atibaia. Outra opção é a rodovia dos Bandeirantes, que dá acesso à Fernão Dias em Mairiporã, passando pelo município de Franco da Rocha.

Deslizamento - A pista sentido SP-MG da Rodovia Fernão Dias está interditada desde o dia 26 de fevereiro deste ano em razão de obras de recuperação no viaduto localizado no km 77,5, região do Tremembé. A estrutura do viaduto foi abalada por um deslizamento de encosta provocado pela chuva. A terra empurrou lateralmente os pilares que sustentam parte da pista no sentido Belo Horizonte, constituída, naquele trecho, pelo viaduto.