Carreta tomba e bloqueia Dutra por 45 minutos no Rio Uma carreta tombou na madrugada de hoje no quilômetro 225 da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, Vale do Paraíba Fluminense. O acidente causou bloqueio total da pista sentido São Paulo-Rio de Janeiro. A faixa da esquerda foi liberada 45 minutos após o acidente. Ninguém ficou ferido. O acidente causava cerca de 3,5 quilômetros de congestionamento às 5h10, em Piraí.