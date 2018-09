Carreta tomba e bloqueia Fernão Dias, em Mairiporã Uma carreta-tanque tombou e bloqueia, desde as 19h30 deste sábado, 9, as duas faixas de rolamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias no quilômetro 68, em Mairiporã. Apenas o acostamento está liberado para o tráfego, o que causava quase 3 quilômetros de congestionamento às 19h50. Segundo a concessionária Autopista, houve derramamento de parte da carga na pista, mas não se sabe ainda o que era transportado pela carreta. A primeira informação que chegou à Polícia Rodoviária Federal era de que não havia vítimas e que o produto contido no tanque não seria tóxico.