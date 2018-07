Carreta tomba e bloqueia Fernão Dias no km 76 Duas faixas da pista sentido MG-SP da Rodovia Fernão Dias estão bloqueadas desde as 3h45 desta sexta-feira, 12, no km 76, região da Cantareira, na zona norte de SP, quatro quilômetros depois do Túnel da Mata Fria, em razão do tombamento de uma carreta transportando café a granel. Não havia lentidão até as 4h50. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves.