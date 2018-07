Carreta tomba e bloqueia pista da Marginal Pinheiros Uma carreta com cilindro de gás tombou, por volta das 4h desta madrugada, na pista local sentido Castello/Interlagos da marginal Pinheiros no trecho sobre o túnel Sebastião Camargo, no bairro de Cidade Jardim, na zona sul da capital paulista, próximo à Ponte Ary Torres. A carreta, cujo cilindro estava vazio, seguia pela pista local da marginal Pinheiros no sentido Castello/Interlagos quando o cilindro se desprendeu, causando o tombamento do cavalo sobre o muro do túnel. O cavalo já foi retirado do local, mas a pista local da marginal segue bloqueada. Quem está na avenida das Magnólias e quer acessar a avenida Juscelino Kubitschek não consegue utilizar o túnel - que passa sob a marginal Pinheiros em sentido único, pois há risco de desabamento. O trânsito segue complicado tanto pela marginal quanto pelo avenida das Magnólias.