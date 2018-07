Carreta tomba e bloqueia pista da Régis Bittencourt A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt está com as duas faixas de rolamento bloqueadas desde a 1h35 desta madrugada, no quilômetro 319,6, em Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo, em razão do tombamento de uma carreta que transportava pisos de cerâmica.