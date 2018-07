Carreta tomba e bloqueia Rodovia Anchieta em SP A pista sul da Rodovia Anchieta, no sentido litoral, está bloqueada por completo desde às 5h50 da madrugada de hoje, na altura do quilômetro 39. No local, ainda no trecho de São Bernardo, no ABC paulista, uma carreta do tipo cegonha tombou e alguns dos veículos que eram transportados caíram na pista.