Carreta tomba e bloqueia rodovia Fernão Dias O motorista que trafega pela pista sentido SP-MG da Rodovia Fernão Dias encontra neste momento pelo menos 7 quilômetros de lentidão em razão do bloqueio parcial da rodovia na altura do quilômetro 74, ainda trecho pertencente à capital paulista. Uma carreta que transportava câmeras de ar tombou no local, por volta das 22h30, causando a interdição da pista, segundo a Segundo a Polícia Rodoviária Federal. Um casal e a filha, que estavam na cabine da carreta, tiveram ferimentos. A menina ficou presa nas ferragens. Às 23h35 deste domingo, o tráfego estava liberado apenas pelo acostamento. Não houve queda da carga na pista. Não chovia no momento do acidente e a carreta, em princípio, não teria sido fechada por veículo algum, mas ainda não se sabe o que levou o motorista perder o controle da direção.