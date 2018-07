Carreta tomba e complica acesso ao litoral pela Anchieta A Rodovia Anchieta, sentido Sul, apresenta seis quilômetros de congestionamento devido ao tombamento de uma carreta na manhã desta segunda-feira, 28, no Km 43. Apenas o motorista ficou ferido. Ele foi socorrido e seu estado de saúde é estável. A assessoria de imprensa da Ecovias desconhece as causas do acidente.