Carreta tomba e complica tráfego na Dutra

Uma carreta com resíduos orgânicos tombou na manhã deste sábado, na altura do quilômetro 227 da pista expressa da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (SP). Uma pessoa teve ferimentos leves. O trecho onde houve o acidente e o acesso da pista marginal à expressa ficaram interditados até o fim da manhã, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), causando lentidão no tráfego. No início da tarde, a NovaDutra ainda registrava congestionamento entre os km 217 e 222 na pista marginal, no sentido da capital paulista.Nas demais rodovias que ligam a capital ao interior e litoral paulista, o tráfego era normal, sem registro de acidentes graves. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 por 5 - as pistas sul das duas rodovias dão acesso à região da Baixada Santista, no litoral, e as norte de ambas, à capital.