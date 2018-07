Carreta tomba e complica trânsito na Marginal Tietê Uma carreta transportando cerca de 800 sacas, de 50 quilos de açúcar cada uma, tombou e bloqueia, desde a 1h35 de hoje, a pista expressa da marginal Tietê no sentido Penha-Lapa (Ayrton-Castello) antes da bifurcação existente entre as duas pistas, expressa e local, a 500 metros da Ponte dos Remédios, próximo ao acesso ao Cebolão, na região de Vila Leopoldina, na zona oeste da capital paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um caminhão e um guincho estão no local. Enquanto a carga é transferida para outro veículo, agentes da CET tentarão arrastar a carreta para a lateral direita da pista local e assim liberar o mais rápido possível a via. Por causa da interdição, o congestionamento na pista expressa já é grande. Não há previsão de liberação, segundo a CET. O desvio é feito pela pista lateral.