Carreta tomba e congestiona a Marginal do Tietê Uma carreta carregando entulho tombou na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Castelo Branco, próximo à Ponte da Freguesia do Ó, por volta das 11h30. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ninguém ficou ferido, mas a carga caiu na pista. Por conta do acidente, que ocupava duas faixas da direita da via, os motoristas enfrentavam, às 12h30, quase 14 quilômetros de congestionamento. A morosidade seguia do local do acidente até a Ponte Aricanduva. O acidente também complicava o tráfego da pista local que estava com um engarrafamento de cerca de 13 quilômetros. No outro sentido, também próximo à Ponte da Freguesia do Ó, um caminhão perdeu o controle e invadiu o canteiro, batendo em um radar. Ninguém ficou ferido, mas a colisão também causou um congestionamento no local, chegando a mais de três quilômetros das duas pistas, indo da Ponte da Freguesia até a Ponte Atílio Fontana.