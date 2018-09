Carreta tomba e congestiona Régis Bittencourt A rodovia Régis Bittencourt enfrenta congestionamento de 5 quilômetros pela pista sentido Paraná-São Paulo entre os quilômetros 560 e 555, em Barra do Turvo, próximo à divisa com o Paraná. Segundo a concessionária Autopista, uma carreta tombou às 9 horas deste domingo e espalhou carga de madeira no quilômetro 555, provocando o bloqueio parcial da pista. Ninguém ficou ferido.