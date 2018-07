Carreta tomba e contêiner atinge motociclista em SP Uma carreta tombou por volta do meio-dia de hoje na Avenida 23 de Maio, na região do Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, e um contêiner que era transportado no veículo atingiu um motociclista. O Corpo de Bombeiros enviou nove equipes para o local, mas até as 12h30 não havia informações sobre o estado da vítima. A pista da Avenida 23 de Maio foi totalmente interditada no sentido Santana. Com o fechamento da pista, o tráfego foi desviado pela Avenida Pedro Álvares Cabral, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 12h30, o Corredor Norte-Sul apresentava 2,5 quilômetros de lentidão no sentido Santana, entre os viadutos Euclides Figueiredo Indianópolis, e 4,6 quilômetros no sentido contrário, do Aeroporto de Congonhas, até a Praça da Bandeira.