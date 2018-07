Carreta tomba e fecha Raposo Tavares em São Paulo

Uma carreta carregada com um contêiner tombou na tarde desta quarta, 3, no quilômetro 9,8 da Rodovia Raposo Tavares, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo. Ninguém se feriu. Inicialmente, foram interditadas duas das três faixas da pista no sentido interior do Estado. No início da noite, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) bloqueou o trecho totalmente, para tentar remover o veículo. A alternativa para o motorista é usar a Avenida Vita Brasil. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o congestionamento no trecho atingia 650 metros. Em toda a cidade, a lentidão chegava a 158 quilômetros, às 19 horas. O índice equivale a 18,5% dos 835 quilômetros monitorados pela CET, superior à media para o horário, de 17,8%. Só a Marginal do Tietê acumulava 15,4 quilômetros de morosidade, em dois trechos. O Corredor Norte-sul (formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães) estava congestionado por 8,7 quilômetros, no sentido do Aeroporto de Congonhas. Na Marginal do Pinheiros, havia morosidade por 7,8 quilômetros no sentido da Rodovia Castelo Branco.