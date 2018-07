Os motoristas de veículo de passeio devem entrar na pista sentido Perus (Anhanguera/Bandeirantes) do Rodoanel e fazer o retorno no km 5 antes do pedágio.

Já os motoristas de caminhão são obrigados a passar pelo pedágio, fazer o retorno na rotatória da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e aí sim acessar a pista sentido Régis do Rodoanel.