Carreta tomba e interdita acesso ao norte de Minas

Um acidente com uma carreta, ocorrido nesta madrugada, interditou totalmente a rodovia BR-135, em Minas Gerais, principal acesso ao norte do Estado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 3 horas desta segunda-feira, 19, o motorista perdeu o controle do veículo, que tombou no viaduto sob o Rio das Velhas, na altura do km 555, na divisa dos municípios de Corinto e Augusto de Lima. Parte do caminhão carregado de leite ficou pendurado na ponte, de acordo com a PRF. Não houve feridos. O tráfego de veículos deverá ser liberado por volta das 15 horas. Os motoristas que se dirigem para Montes Claros devem adotar o desvio montado pela polícia.