Carreta tomba e interdita Anchieta por uma hora em SP Um acidente envolvendo uma carreta interditou totalmente a pista sentido litoral da Rodovia Anchieta por uma hora, no início da tarde de hoje. Uma carreta que transportava leite tombou na altura do quilômetro 42. Uma pessoa ficou ferida levemente e foi encaminhada para o Pronto-socorro de Cubatão. Porém, após a desocupação da via, o fluxo de veículos seguia normal por volta das 14h15, segundo a concessionária Ecovias. Segundo a Ecovias, os veículos que seguiam pela via utilizavam a interligação existente no quilômetro 40 para continuar a viagem pela Rodovia dos Imigrantes. Apesar do desvio, houve um congestionamento de dois quilômetros, com os veículos que estavam próximos ao acidente, e que terminou uma hora depois, com a liberação da via.