Carreta tomba e interdita Dutra no interior de SP A pista sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra está bloqueada por completo desde as 4h30, no quilômetro 38, em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. O motivo é o tombamento de uma carreta biarticulada que transportava toras de madeira. A carga se espalhou na pista. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves.