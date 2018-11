Carreta tomba e interdita faixa do Rodoanel em Barueri Uma carreta carregada com farelo de soja tombou nesta manhã, por volta das 7 horas, no Rodoanel, no sentido Régis Bittencourt, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. O veículo tombou no quilômetro 15. Parte da carga caiu na pista. Às 7h30, uma faixa da via permanecia interditada. O motorista enfrentava lentidão do quilômetro 19 ao 18. Ninguém ficou ferido.