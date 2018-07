Carreta tomba e interdita faixas da Via Dutra, em SP Uma carreta tombou na altura do km 219 da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde de hoje. O acidente não deixou feridos e aconteceu no sentido Rio de Janeiro. Às 19 horas, as faixas 1 e 2 estavam bloqueadas e o trânsito fluía pelas pistas 3 e 4. De acordo com a Nova Dutra, concessionária que administra o trecho, o motorista enfrenta oito quilômetros de congestionamento, do local do acidente até o km 227. Não há previsão para liberar o local, informou a concessionária.