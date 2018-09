Carreta tomba e interdita parcialmente Régis Bittencourt

A rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada. Às 15h30, a pista sentido São Paulo já estava liberada, porém, a pista sentido Curitiba continuava bloqueada, o tráfego era desviado pela pista sentido São Paulo. O acidente causava lentidão de nove quilômetros no sentido Curitiba, do km 348 ao 357. E no sentido São Paulo, a lentidão é do km 359 ao 357.

Na madrugada de hoje, um acidente deixou três mortos e dois feridos na Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo. Um carro colidiu com uma carreta, que acabou passando por cima do veículo de passeio. O acidente aconteceu na região de Taboão da Serra por volta das 4 horas da madrugada.

Segundo os bombeiros, todas as vítimas estavam no carro. O motorista da carreta não teve ferimentos. As duas vítimas com ferimentos graves foram encaminhadas para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra e Hospital Pirajussara, em Taboão da Serra.