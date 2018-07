Carreta tomba e interdita rodovia de acesso ao Guarujá

A carreta ocupa as duas faixas de rolamento e o acostamento, que também vem sendo utilizado para tráfego para diminuir o congestionamento quilométrico que tem sido registrado nas últimas semanas no local, em razão da fila de caminhões que tenta chegar ao Porto de Santos.

Com a interdição, a recomendação a quem deseja ir ao Guarujá é seguir por Santos e utilizar os sistemas de balsas, que às 12h18 apresentava uma espera de 40 minutos, com sete embarcações em operação, segundo informações da Dersa. A descida para o litoral sul a partir da capital está, neste momento, com trânsito tranquilo tanto pela Via Anchieta como pela Imigrantes, de acordo com o site da concessionária Ecovias.