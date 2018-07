Carreta tomba e mata uma pessoa na Régis, em SP

Segundo informações da concessionária que administra a via, o acidente aconteceu por volta das 5h30. Às 9h30, a via estava parcialmente interditada e o congestionamento era intenso no sentido São Paulo entre os quilômetros 402 e 383. Equipes da concessionária ainda trabalham no local para a retirada da carga no canteiro da pista. O motorista pode fazer o desvio no quilômetro 384 no acesso a São Paulo na Padre Manoel da Nóbrega, pelo Sistema Anchieta imigrantes.