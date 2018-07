Carreta tomba na Rodovia Fernão Dias Uma carreta tombou na altura do km 525 da Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, no município de Igarapé, por volta das 19 horas deste sábado. Uma das duas faixas da pista está interditada para o destombamento do veículo e não há previsão para a liberação. De acordo com a concessionária Autopista, ninguém ficou ferido e há lentidão de aproximadamente três quilômetros no local.