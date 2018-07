Carreta tomba no Rodoanel e causa lentidão em SP Após 15 horas do tombamento de uma carreta no acesso à Rodovia Régis Bittencourt, no Rodoanel, uma faixa continuava interditada por volta das 15 horas desta quinta-feira, o que causava mais de 22 km de lentidão na via. Segundo a concessionária que administra o trecho, a CCR, uma carreta que transportava papel prensado tombou na via noite de quarta-feira. Ninguém ficou ferido. O veículo só foi retirado da alça de acesso às 13 horas desta quinta-feira.