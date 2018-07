Carretas batem e bloqueiam acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos

SÃO PAULO - Uma colisão frontal entre duas carretas bloqueia totalmente o trecho de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos/Cumbica pela Rodovia Presidente Dutra, desde as 11h23 desta quinta, 6, véspera de feriado. Duas pessoas ficaram levemente feridas, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas até o Pronto Socorro Carlos Chagas

Os veículos de carga já foram retirados do local, de acordo com a concessionária que administra a via, a CCR Nova Dutra, mas a limpeza dos destroços ainda estava sendo realizada por volta das 14 horas. O acesso ao aeroporto está na altura do km 218 da rodovia. A CCR informa que o acidente não causa reflexo no trânsito e que a lentidão é por aproximação.

Outra ocorrência foi registrada às 12h44, na Dutra sentido Rio, no km 229, ainda em São Paulo. Um carro e uma moto colidiram na faixa da esquerda, que ficou bloqueada durante alguns minutos até ser liberada às 13h19. Houve uma vítima, porém a CCR não tem informações sobre o grau dos ferimentos.