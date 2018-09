Carretas colidem e interditam parte da Anchieta em SP Duas carretas colidiram por volta das 14 horas de hoje no km 61 da Via Anchieta, sentido São Paulo, interditando duas pista no local do acidente. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a rodovia, uma das faixas foi liberada por volta das 15 horas. O congestionamento no local se estende até o km 58. Segundo a concessionária, não houve feridos.