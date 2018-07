Carretas com madeira ilegal são apreendidas em MT Duas carretas transportando madeira ilegal foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) hoje durante uma operação de combate a crimes ambientais em Mato Grosso.Os agentes faziam policiamento na BR-163, na altura do município de Matupá, quando abordaram um veículo com placas de Paranaíta, também em Mato Grosso. A documentação apresentada pelo condutor continha divergências. No total, havia 42,119 m² de madeira em toras, tipo amescla, sem classificação quanto à essência.