Carretas fecham 2 sentidos da Régis Bittencourt em SP Ambas as pistas da Rodovia Régis Bittencourt estavam bloqueadas por volta das 6 horas de hoje na altura do quilômetro 405, entre Juquiá e Miracatu, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Um carreta tombou e ficou atravessada na pista sentido capital paulista, que apresentava mais de 3 quilômetros de congestionamento. A pista sentido Paraná estava livre até as 5h45, quando uma carreta virou em "L" e também bloqueou a pista. Ainda não há informações do tamanho da fila de veículos que se formou no sentido Paraná. Um guincho da concessionária Autopista foi acionado para retirar as duas carretas.