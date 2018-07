Carrinho de catador de papelão salva menina no PR Uma menina de cinco anos de idade sobreviveu a uma queda do 3º andar de um prédio na manhã desta quinta-feira, 26, em Guarapuava, no Paraná. Ela sobreviveu porque caiu sobre um carrinho com papelão, deixado no local, na Rua Pedro Vidal da Cruz, por um catador de recicláveis.