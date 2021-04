Carrinhos de bebê, fraldas e acessórios infantis com ótimos descontos

Se você tem um bebê em casa, ou quer presentear alguém que tenha, pode ser uma boa ideia conferir a lista de produtos infantis em promoção no site da Amazon. Atualmente, há carrinhos de bebê, fraldas e diversos acessórios com ótimos descontos - melhor do que adquirir itens de qualidade, é poder economizar muito com isso.

Confira abaixo as opções selecionadas e clique aqui para acessar a página especial com todos os produtos para bebês.

Cadeirinha Unique até 36 kg Cosco (de R$ 1.067,90 por R$ 649,90)

Babá Eletrônica Motorola MBP481 (de R$ 999 por R$ 759,05)

Banheiro Steppy Burigotto Cinza (de R$ 81,39 por R$ 56,90)

Cadeirinha Avant até 25 Kg Cosco (de R$ 569,90 por R$ 429,01)

Protetor de Banco Safety Preto (de R$ 159 por R$ 95,20)

Fralda Cremer Disney G Hiper Pacote de 60 (de R$ 44,90 por R$ 40,79)

Carrinho de Bebê Umbrella Quick Voyage (de R$ 239,90 por R$ 179,99)

Baby Carrier Natural Fit 3 em 1 NUK (de R$ 239 por R$ 147,90)

Organizador para Carro com Case para Tablet Buba (de R$ 70,90 por R$ 59,15)

Fraldas descartáveis Babysec Ultrasec Galinha Pintadinha 44 Unidades (de R$ 29,90 por R$ 26,90)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.