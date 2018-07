Carro abre-alas da Império impressiona público Dona do título de escola com os maiores carros alegóricos no carnaval paulistano, a Império de Casa Verde não deixou por menos e, logo no abre-alas, arrancou "uaus" da plateia no sambódromo. Dois gigantescos e impressionantes tigres brancos, articulados e sonoros - parte do símbolo da Império - lideraram o primeiro e maior carro da escola, com quase 50 metros e 600 kw de luzes, puxando o luxuoso desfile da escola da Casa Verde.