Carro abre-alas do Salgueiro quebra na Sapucaí

A Mangueira, que fez seu desfile antes do Salgueiro, também teve problemas com uma carro alegórico. O quinto veículo, que representava "O Ritual da Pajelança na Festa do Boi de Parintins", ficou preso na torre usada por repórteres fotográficos e cinegrafistas, no trecho final da Sapucaí. A alegoria permaneceu parada por alguns segundos. Ao ser empurrada, a parte mais alta da alegoria (a cabeça do pajé) ficou danificada.