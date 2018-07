Carro alegórico bloqueia Marginal do Tietê Um carro alegórico de uma escola de samba bloqueava uma das faixas da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, na altura da Ponte da Vila Maria, na manhã desta segunda-feira de carnaval. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo parou porque tem excesso de altura e não conseguiu passar pela ponte para seguir ao sambódromo do Anhembi, onde vai desfilar na madrugada desta terça, 24. Agentes da CET foram ao local para auxiliar a passagem do veículo, que terá algumas partes da alegoria desmontadas. Até as 12h, o incidente provocava cerca de 1 quilômetro de lentidão na via, até as proximidades da Ponte das Bandeiras.