Carro alegórico pega fogo e mata 6 em Santos (SP)

De acordo com informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom) da cidade, o carro da escola teria pegado fogo ao tocar em fios de alta tensão. Os feridos foram encaminhados ao pronto socorro central de Santos.

Segundo o Cobom, a região do sambódromo está sem energia elétrica e não há previsão para o restabelecimento. No momento do acidente, o desfile ainda não havia terminado, mas foi cancelado.

O samba enredo da escola de samba, formada por integrantes da torcida organizada do Santos Futebol Clube, prestava homenagem a Pelé.