Carro arrebenta parede no 7º andar

Um homem no Estado americano de Oklahoma bateu com o seu carro no sétimo andar de uma garagem na cidade de Tulsa.

Ralph Hudson, de 67 anos, disse que seu pé ficou preso entre os pedais de freio e aceleração, enquanto ele tentava estacionar de ré o seu carro.

O automóvel arrebentou a parede mas por sorte não caiu do prédio.

Nenhuma pessoa ficou ferida mais alguns carros que estavam estacionados em frente à garagem ficaram danificados.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.