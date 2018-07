Carro atinge poste e pega fogo em São Paulo

Com o choque, o poste veio abaixo e o veículo pegou fogo após contato com a fiação elétrica. Três pessoas ocupavam o carro e todas saíram andando. O motorista aparentava estar embriagado e não sofreu ferimentos graves. Já os dois passageiros estavam sem o cinto de segurança e foram socorridos por testemunhas para o Hospital das Clínicas, mas passam bem.

Os bombeiros chegaram a enviar cinco equipes para o local. O condutor do Mercedes foi levado por PMs da 2ª Companhia do 23º Batalhão para o 23º Distrito Policial, em Perdizes. Como ele aparentava embriaguez, o delegado plantonista o encaminhou ao IML para ser submetido a exames de dosagem alcoólica. "Ele (o motorista) me disse que tinha tomado apenas dois ''chopinhos''", contou o delegado Giuliano de Migueli.

Em conversa com a reportagem do estadão.com.br, o condutor do Mercedes disse que foi fechado por um veículo, tentou desviar e acabou atingindo o poste. "Eu estava a apenas um pouco acima dos 60 km/h permitidos na via. A polícia vai ver que estou falando a verdade quando verificar os radares instalados na avenida", afirmou o motorista, que não quis ser identificado.

A velocidade máxima permitida naquele trecho da Avenida Sumaré é de 60 km/h. Já, segundo o delegado, uma testemunha afirmou que o motorista deveria estar a mais de 100 km/h.