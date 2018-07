Carro atropela e mata duas pessoas na marginal do Pinheiros

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas seriam garis. Eles trabalhavam no local no momento do atropelamento. Dois deles morreram na hora. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousou na via para socorrer a terceira vítima. Ela foi levada para o pronto-socorro Santa Marcelina.

Às 10h20, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a faixa da esquerda da marginal permanecia interdita.

No horário, o motorista encontrava 7,4 km de congestionamento na marginal, sentido Interlagos, do local do acidente até a Ponte do Jaguaré.

A PM não soube informar se o motorista do carro foi preso. A ocorrência está registrada no 89ª DP (Cidade Jardim).